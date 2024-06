Square Enix Holdings Co., Ltd. this week announced Dragon Quest III HD-2D Remake for Sony Corp.’s PlayStation 5, Microsoft Corp.’s Xbox Series X|S, and Nintendo Co., Ltd.’s Nintendo Switch.

Dragon Quest III HD-2D Remake is the beginning of the Erdrick Trilogy modernized in HD-2D graphics.

In the title, The Hero must save the world from the dark forces of Baramos.

It will be sold Nov. 14.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake will be sold in 2025.