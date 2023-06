Konami Corp. this week announced Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 for Sony Corp.’s PlayStation 5, Microsoft Corp.’s Xbox Series X|S, Nintendo Co., Ltd.’s Nintendo Switch, and PC.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 will include Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Metal Gear (MSX), Metal Gear 2: Solid Snake (MSX), Metal Gear (NES), and Snake’s Revenge (NES).

It will be sold Oct. 24 at $19.99.