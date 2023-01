Nintendo Co., Ltd. this week is holding the New Year Sale for the Nintendo Switch.

The sale discounts select titles by up to 70 percent.

Discounted titles include The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Persona 5 Royal, Monster Hunter Rise: Sunbreak Deluxe Edition, Fire Emblem Warriors, Sonic Frontiers, DOOM Eternal, Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival, Dragon Quest Builders 2, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, and Puyo Puyo Tetris 2.

The sale ends Jan. 15.