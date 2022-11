SNK Corp. this week released Neo Geo Pocket Color Collection Vol. 2 to Nintendo Co., Ltd.’s Nintendo Switch and the PC.

Neo Geo Pocket Color Collection Vol. 2 contains ten Neo Geo Pocket Color titles including SNK vs. Capcom Card Fighters’ Clash, Big Bang Pro Wrestling, Biomotor Unitron, Mega Man Battle & Fighters, Puzzle Link 2, Ganbare Neo Poke-Kun, The King of Fighters Battle de Paradise, Baseball Stars Color, and Pocket Tennis Color.

It sells at $39.99.