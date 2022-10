Sony Corp. this week is holding the Essential Picks Sale for the PlayStation 5 and PlayStation 4 at the PlayStation Network.

The sale discounts select titles by up to 75 percent.

Assassin’s Creed Valhalla Ragnarök Edition, WWE 2K22, Destiny 2: The Witch Queen Deluxe Edition, Stray, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, F1 22, Resident Evil Village, F1 Manager 2022, Tiny Tina’s Wonderlands: Next-Level Edition, Aliens: Fireteam Elite, and Far Cry 6.

The sale ends Oct. 26.