Microsoft Corp. this week is holding the Assassin’s Creed Anniversary Sale for the Xbox Series X|S, Xbox One, and Xbox 360.

The sale discounts select tiles by up to 80 percent.

Discounted titles include Assassin’s Creed Valhalla, Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök, Assassin’s Creed The Ezio Collection, Assassin’s Creed Rogue, and Assassin’s Creed Chronicles: India.

The sale ends Sept. 20.