Sony Corp. this week released the PlayStation Plus Game Catalog for PS Plus Extra and Premium members in Aug. 2022.

New titles include Yakuza 0 (PS4), Yakuza Kiwami (PS4), Yakuza Kiwami 2 (PS4), Dead by Daylight (PS4), Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (PS4), Bugsnax (PS5, PS4), Metro Exodus (PS4), Trials of Mana (PS4), UNO (PS4), Monopoly Madness (PS4), and Monopoly Plus (PS4).