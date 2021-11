Walmart Inc. this week is holding a Black Friday sale for Sony Corp.’s PlayStation 5, PlayStation 4, Microsoft Corp.’s Xbox Series X, Xbox One, and Nintendo Co., Ltd.’s Nintendo Switch.

The sale discounts select titles to $25.

Discounted titles include Deathloop, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Back 4 Blood, Riders Republic, Final Fantasy VII Remake, Monster Hunter Rise, Mass Effect Legendary Edition, Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set, and Just Dance 2022.

The sale ends Nov. 28.