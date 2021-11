Walmart Inc. this week is holding a Black Friday sale for Sony Corp.’s PlayStation 5, PlayStation 4, Microsoft Corp.’s Xbox Series X, Xbox One, and Nintendo Co., Ltd.’s Nintendo Switch.

The sale discounts select titles to $39.

Discounted titles include Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Modern Warfare, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, and Super Mario Maker 2.

The sale ends Nov. 28.