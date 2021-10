Target Corp. this week is holding a 3-Day Video Game Sale for Sony Corp.’s PlayStation 5, PlayStation 4, Microsoft Corp.’s Xbox Series X|S, Xbox One and Nintendo Co., Ltd.’s Nintendo Switch.

Discounted titles include F1 2021, Immortals Fenyx Rising, Death Stranding, Cyberpunk 2077, Godfall, Super Mario 3D All Stars, Oddworld Soulstorm, Cruis’n Blast, Outriders, Cobra Kai, and Nickelodeon Kart Racers 2.

The sale ends Oct. 12.