Target Corp. this week is holding a new ‘game sale‘ for Sony Corp.’s PlayStation 5, PlayStation 4, Microsoft Corp.’s Xbox Series X, Xbox One, and Nintendo Co., Ltd.’s Nintendo Switch.

Advertised titles include Outriders, MLB The Show 21, FIFA 21, Burnout Paradise Remastered, Immortals Fenyx Rising, PGA Tour 2K21, Kingdom Hearts: Melody of Memory, Marvel’s Avengers, NieR Replicant ver.1.22474487139…, Persona 5 Strikers, and Final Fantasy VII Remake.