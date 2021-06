Koei Tecmo Games Co., Ltd. this week will release Ninja Gaiden: Master Collection for Sony Corp.’s PlayStation 4, Microsoft Corp.’s Xbox One, Nintendo Co., Ltd.’s Nintendo Switch and the PC.

Ninja Gaiden: Master Collection will include Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden 2 Sigma and Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge, DLC costumes for each title, a digital art book and the game soundtrack.

It will be released June 10.