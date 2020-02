Best Buy Co. Inc. this month began holding the President’s Day Sale for Sony Corp.’s PlayStation 4, Microsoft Corp.’s Xbox One, and Nintendo Co., Ltd.’s Nintendo Switch.

Discounted titles include Star Wars Jedi: Fallen Order, Resident Evil 2, Devil May Cry 5, Daemon X Machina, NBA 2K20, Fire Emblem: Three Houses, FIFA 20, The Outer Worlds, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, Overwatch Legendary Edition Holiday Bundle, and Destiny 2: Forsaken.

The sale concludes Feb. 17.